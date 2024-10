Ambulance Life: A Paramedic Simulator verspätet sich

Nacon und Aesir Interactive geben bekannt, dass sich der Release von "Ambulance Life: A Paramedic Simulator" verzögert. Eigentlich sollte der Titel irgendwann jetzt für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen.

Das neue Releasefenster für "Ambulance Life: A Paramedic Simulator" ist Anfang 2025. Laut Pressemitteilung haben die Entwickler damit mehr Zeit für die Feinabstimmung und können somit am Ende ein optimales Spielerlebnis gewährleisten. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gibt es immerhin einen neuen Trailer zu sehen.

"Ambulance Life: A Paramedic Simulator" spielt in einer offenen Welt, welche von der Stadt San Francisco inspiriert ist. Das Simulationsspiel bietet dabei einen vollständigen Einblick in das Leben eines Rettungssanitäters und wird vom Team hinter "Police Simulator: Patrol Officers" entwickelt. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich am Steuer ihres Krankenwagens zum Unfallort zu gelangen. Dort analysieren wir die Situation, bestimmen Prioritäten und Dringlichkeitsstufen, versorgen die Verletzten und leisten Erste Hilfe. Der Titel bietet eine Vielzahl von möglichen Szenarien: von einfachen Unfällen bis hin zu grossen Katastrophen. Jeder Einsatz ist dabei anders, deswegen sind Anpassung, Schnelligkeit und Effizienz der Schlüssel, um in "Ambulance Life: A Paramedic Simulator" so viele Leben wie möglich zu retten.