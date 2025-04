American Arcadia auch für Konsole

Publisher Raw Fury und Entwickler Out of the Blue Games kündigen Konsolenumsetzungen von "American Arcadia" an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

So ist "American Arcadia" ab 15. Mai auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein bunter Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang auf die Portierungen ein.

"American Arcadia" erzählt dabei die Geschichte von Trevor Hills, einem unscheinbaren Büroangestellten in einer retro-futuristischen Stadt der Siebziger Jahre, welche in Wahrheit das Set der erfolgreichsten Realityshow der Welt ist. Ohne sein Wissen wird sein Alltag rund um die Uhr übertragen, doch seine sinkende Einschaltquote bedeutet den Tod. Als er zum Ziel der Showmacher wird, beginnt dann seine Flucht - unterstützt von Angela Solano, einer Bühnentechnikerin, welche sich gegen das System stellt.

"American Arcadia" erschien bereits am 15. November 2023 für den PC.