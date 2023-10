American Arcadia: Flucht aus einem 70er Jahre TV-Utopia

Bereit für die Nahaufnahme? Entwickler Out of the Blue und Publisher Raw Fury, haben den Vorhang gelüftet und verraten, dass "American Arcadia" am 15. November 2023 für PC über Steam erscheinen wird. In diesem cineastischen Rätselabenteuer, das 2,5D-Plattformspiel mit First-Person-Gameplay kombiniert, müsst ihr die Wahrheit aufdecken und der beliebtesten Reality-Show im Fernsehen lebend entkommen.

Willkommen in Arcadia, einer retro-futuristischen 70er-Jahre-Metropole, die ein Leben in Luxus und Komfort verspricht. Was die Bewohner nicht wissen: Sie sind die Hauptdarsteller von "American Arcadia", der erfolgreichsten Reality-TV-Show der Welt, die rund um die Uhr live ausgestrahlt wird. Da unzählige Zuschauer von zu Hause aus zuschauen, kann eine sinkende Popularität ein Todesurteil sein. Das sind schlechte Nachrichten für einen gewöhnlichen Mann mit einem gewöhnlichen Leben. Ein Mann wie Trevor Hills.