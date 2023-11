American Arcadia eine tödliche Reality-TV-Show

Finger weg von dieser Wählscheibe! Entwickler Out of the Blue und Publisher Raw Fury, das Team hinter "Call of the Sea", haben das Reality-TV-Puzzle-Adventure "American Arcadia" für PC veröffentlicht. Ihr erlebt die Geschichten zweier einzigartiger Charaktere, während ihr in diesem cineastischen Thriller, der in der beliebtesten TV-Serie der Welt angesiedelt ist, zwischen 2.5D-Platforming und First-Person-Hacking-Gameplay hin- und herspringen.

Willkommen in Arcadia, einer retro-futuristischen 70er-Jahre-Metropole, die ein Leben in Luxus und Komfort verspricht. Was die glücklichen Bewohner nicht wissen: Sie spielen die Hauptrolle in American Arcadia, der erfolgreichsten Reality-TV-Show der Welt, die rund um die Uhr live an unzählige Zuschauer zu Hause übertragen wird. Und dass in dieser Show ein Einbruch der Einschaltquoten den Tod bedeuten kann.