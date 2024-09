American Truck Simulator: Arkansas-Erweiterung terminiert

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die Arkansas-Erweiterung für den "American Truck Simulator" in Aussicht gestellt (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt hat SCS Software endlich einen konkreten Termin für den DLC verkündet und dieser ist erfreulicherweise gar nicht weit entfernt.

Demnach ist die Arkansas-Erweiterung für den "American Truck Simulator" bereits am 16. September verfügbar. Einen neuen Trailer dazu gibt es schon jetzt zu sehen. Darin stimmt man uns mit atmosphärischen In-Game-Sequenzen auf den DLC ein. In der Vergangenheit konnten wir bereits Abstecher nach California, Nevada, Arizona, New Mexico, Oregon, Washington, Utah, Idaho, Colorado, Wyoming, Montana, Texas und Oklahoma unternehmen.

Zudem ist schon jetzt der Patch 1.51 für den "American Truck Simulator" verfügbar. Dieser ergänzt unter anderem einen verbesserten Controller-Support. Sämtliche Details dazu können wir an dieser Stelle nachlesen und ein Trailer stellt uns die Änderungen in bewegten Bildern vor:

"American Truck Simulator" nimmt dich mit auf die Reise durch wunderschöne Landschaften und an amerikanischen Wahrzeichen vorbei. Erlebe amerikanische Trucks und transportiere Fracht durch Kalifornien und Nevada.

"American Truck Simulator" erschien am 2. Februar 2016 für den PC.