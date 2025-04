Amerzone im Launch-Trailer

In "Amerzone" schlüpft ihr in die Rolle eines Journalisten, der auf der Suche nach Abenteuern und Wahrheit ein vergessenes Land, Amerzone, entdeckt. Ihr müsst in die Vergangenheit eintauchen und die Überreste dieses Landes mit seinen vielen Geheimnissen erforschen. Werdet ihr den Schlüssel zum Geheimnis der Grossen Weissen Vögel, der dort einheimischen Spezies, finden?

Ihr könnt euch eine kostenlose spielbare Demo auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam anschauen. Damit habt ihr die Gelegenheit, um in das Spieluniversum einzutauchen, die Spielmechanik zu erforschen und einen Vorgeschmack auf das gesamte Erlebnis zu bekommen.

Besser noch: Der Fortschritt in der Demo wird automatisch in das vollständige Spiel übertragen, so dass ihr eure Reise nahtlos fortsetzen können.