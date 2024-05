Amerzone - The Explorer’s Legacy - Eine Neuauflage

Amerzone ist ein Klassiker des Adventure-Genres und bekommt noch dieses Jahr eine moderne Neuauflage für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Publisher Microids gewährt euch mit einem neuen Making-of-Video von "Amerzone - The Explorer’s Legacy" Einblick in die Entstehung des Remakes.

"Amerzone - The Explorer’s Legacy" spielt in einer mysteriösen Region in Südamerika, voller verlorener Ruinen, knackiger Rätsel und Geheimnisse. Als mutiger Journalist stürzen sich die Spieler ins Abenteuer und müssen die Wahrheit hinter dem mystischen grossen, weissen Vögeln aufdecken.

Im Video spricht Microids Studio Paris über die verschiedenen Entscheidungen und Herausforderungen, die mit der Neuauflage von Benoît Sokals erstem Spiel verbunden sind.