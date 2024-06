Amerzone - The Explorer's Legacy: Neuer Trailer

Microids enthüllt den zweiten Trailer zu "Amerzone - The Explorer's Legacy". Das Remake des kultigen Abenteuerspiels von Benoît Sokal, dem Schöpfer der berühmten Syberia-Saga, wird im Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Der Trailer entführt Spieler in das bezaubernde Universum von Amerzone durch die Geschichte von Valembois, einem alten Entdecker. In einem ergreifenden Appell bittet er einen jungen Journalisten – verkörpert durch den Spieler – die Fehler seiner Vergangenheit wiedergutzumachen, indem er ein wertvolles Ei des Weissen Vogels in sein Ursprungsland, Amerzone, zurückbringt. Diese Aufgabe entwickelt sich zu einem echten Abenteuer, das vom Bedauern des alten Mannes durchdrungen und von seiner bewegten Vergangenheit geprägt ist.

Ihr werdet eine ebenso feindselige wie wundervolle Landschaft entdecken, in der jeder Winkel von Amerzone seine eigenen Überraschungen bereithält.