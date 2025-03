Amerzone - The Explorer's Legacy: Neuer Trailer

Microids versorgt uns mit einem neuen Trailer zum Remake von "Amerzone - The Explorer's Legacy". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Amerzone - The Explorer's Legacy" trägt nämlich den Titel "From 1999 to 2025". Er zeigt im direkten Vergleich, wie einzelne Sequenzen im Original und in der Neuauflage aussehen. Mit anderen Worten hat sich innerhalb von 26 Jahren so einiges getan.

In "Amerzone - The Explorer’s Legacy" taucht ihr erneut in das fesselnde Universum von Benoît Sokal ein und entdeckt es in einer atemberaubenden Grafik neu. Ihr schlüpft in die Rolle eines unerschrockenen Journalisten, dessen Abenteuer in einem mysteriösen Leuchtturm beginnt. Euer Auftrag? Ihr müsst das Ei des weissen Vogels finden und nach Amerzone zurückbringen.

"Amerzone - The Explorer's Legacy" erscheint am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.