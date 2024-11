Amerzone - The Explorer's Legacy verschoben

Eigentlich sollte "Amerzone - The Explorer's Legacy" in diesem Monat erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie Microids jetzt bekanntgegeben hat.

Demnach verschiebt sich der Release von "Amerzone - The Explorer's Legacy" auf das zweite Quartal 2025. In einem Statement bei X (ehemals Twitter) erklärt man dazu, dass schlicht noch mehr Zeit benötigt wird, um das ursprünglich angestrebte Konzept auch in die Tat umsetzen zu können.

In "Amerzone - The Explorer’s Legacy" taucht ihr erneut in das fesselnde Universum von Benoît Sokal ein und entdeckt es in einer atemberaubenden Grafik neu. Ihr schlüpft in die Rolle eines unerschrockenen Journalisten, dessen Abenteuer in einem mysteriösen Leuchtturm beginnt. Euer Auftrag? Ihr müsst das Ei des weissen Vogels finden und nach Amerzone zurückbringen.

"Amerzone - The Explorer's Legacy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.