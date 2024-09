Amerzone - The Explorer's Legacy: Viertes Making-of-Video

Microids hat das vierte Making-of-Video zu "Amerzone – The Explorer’s Legacy" enthüllt und gibt Fans einen weiteren spannenden Blick hinter die Kulissen des Remakes des legendären Adventures.

In "Amerzone - The Explorer’s Legacy" taucht ihr erneut in das fesselnde Universum von Benoît Sokal ein und entdeckt es in einer atemberaubenden Grafik neu. Ihr schlüpft in die Rolle eines unerschrockenen Journalisten, dessen Abenteuer in einem mysteriösen Leuchtturm beginnt. Euer Auftrag? Ihr müsst das Ei des weissen Vogels finden und nach Amerzone zurückbringen.

Die Gameplay-Sequenzen in diesem Trailer zeigen eine Rückkehr zu den Grundlagen des Point-and-Click-Spiels und ein völliges Eintauchen in eine Geschichte, die reich an Wendungen ist. Spieler erforschen die rätselhaften Strände der Gestrandeten Insel, wo jedes Detail zählt und jeder Schritt sie der Wahrheit näherbringt. Sie lösen neue Rätsel und lassen sich von atemberaubenden Landschaften verzaubern. Dieses Remake verspricht, langjährige Fans zu begeistern und eine neue Generation von Spielern in seinen Bann zu ziehen. In diesem unvergesslichen Abenteuer stehen Geheimnisse und Erkundung im Vordergrund.

"Amerzone - The Explorer’s Legacy" erscheint im November 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.