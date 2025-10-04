Frictional Games teast nächstes Spiel

Das für "Penumbra", "Amnesia" und "SOMA" bekannte Studio Frictional Games lässt uns einen Blick auf die Atmosphäre des nächsten Spiels werfen. Nicht überraschend, lässt das Projekt auch dieses Mal Grusel aufkommen:

Der Videoclip erschien, nachdem die Fan-Community eine Kette von Rätseln der Entwickler gelöst hatte. Es begann mit einem Update für "SOMA" am 22. September, mit dem Hinweis, es wurden "fehlerhafte Spamfilter auf Simons PC repariert" und endete nach mehreren Zwischenstufen mit dem Teaser. Auch eine neue Website für ein Hotel Samsara, mit ähnlichen Bildern wie im Teaser zu sehen, war im selben Zug zu finden, wo Interessierte auch ihre E-Mail für weitere Updates lassen können.

Während frühere Spiele von Frictional Games selbst veröffentlicht wurden, wissen wir nun, dass das unter anderem für "Clair Obscur: Expedition 33", "Sifu" und "Pacific Drive" verantwortliche Kepler Interactive als Publisher für das nächste Projekt an Board ist.