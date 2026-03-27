Amnesia: Rebirth bald auch für Switch 2

Die Abylight Studios haben eine Switch-2-Portierung von "Amnesia: Rebirth" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin für diese gibt es auch schon.

Demnach wird "Amnesia: Rebirth" am 30. April auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen des Survival-Horror-Titels aus der Ego-Perspektive scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Einen Trailer zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Amnesia: Rebirth" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser zeigt uns über eine Minute lang hauptsächlich atmosphärische In-Game-Sequenzen, die Lust auf mehr machen.

"Amnesia: Rebirth" erschien am 20. Oktober 2020 für PS4 und den PC. Xbox One und Xbox Series X wurden am 20. Oktober 2022 versorgt.