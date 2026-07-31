Amnesia: The Dark Descent: Remaster in Planung?

Wie es aussieht, arbeitet Frictional Games aktuell an einem Remaster von "Amnesia: The Dark Descent". Zumindest macht ein jetzt aufgetauchtes erstes Anzeichen diesbezüglich Hoffnung.

So ist bei Reddit zu lesen, dass dem aktuellen Geschäftsbericht von Frictional Games zu entnehmen ist, dass man momentan unter anderem an einem Remaster von "Amnesia: The Dark Descent" werkelt. Als Releasefenster dafür wird dieses Jahr angegeben.

Anvisierte Plattformen werden in diesem Zusammenhang nicht genannt, aber die aktuelle Konsolengeneration und der PC wären durchaus realistisch. Von offizieller Seite aus wurde sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir die ganze Sache als Gerücht verbuchen müssen.

"Amnesia: The Dark Descent" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.