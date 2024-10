Among Ashes angekündigt

Rat Cliff Games hat "Among Ashes" vorgestellt. Einen düsteren Trailer dazu hat man auch parat.

Bei "Among Ashes" handelt es sich um ein First-Person-Horrorspiel, das eine doppelte Handlungsebene verfolgt und uns in ein Spiel-in-einem-Spiel-Szenario versetzt. Die Geschichte beginnt dabei in den frühen 2000ern, als wir von einem Freund einen Link zu einem mysteriösen Horrorspiel namens "Night Call" erhalten.

Der Titel ist im Retro-Stil gehalten und lässt uns ein altes Herrenhaus erkunden, welches von düsteren Kreaturen bewohnt wird. Dabei gilt es, Rätsel zu lösen und gegen die Monster anzutreten, die in den verworrenen Fluren lauern.

"Among Ashes" erscheint im Dezember für PS5 und den PC.