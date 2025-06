Rat Cliff Games kündigt sein "Among Ashes" auch für Xbox Series X an. Auf den Release der Portierung müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

So ist "Among Ashes" bereits ab 6. Juni auch für die aktuellste Microsoft-Konsole erhältlich. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Fassungen gibt es offenbar nicht.

"Among Ashes" ist im Retro-Stil gehalten und lässt uns ein altes Herrenhaus erkunden, welches von düsteren Kreaturen bewohnt wird. Dabei gilt es, Rätsel zu lösen und gegen die Monster anzutreten, die in den verworrenen Fluren lauern. Vor allem Genrefans sollten hier also voll auf ihre Kosten kommen.

"Among Ashes" erschien bereits am 9. Dezember 2024 für PS5 und den PC.