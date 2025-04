Among Us 3D terminiert

Das Entwickler-Duo InnerSloth und Schell Games hat einen Erscheinungstermin für "Among Us 3D" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Mai gedulden.

Demnach ist "Among Us 3D" ab 6. Mai für den PC erhältlich. Unklar ist noch, ob weitere Portierungen folgen werden. Ein Release Date Trailer stimmt uns jedenfalls jetzt schonmal auf das Spiel ein.

Bei "Among Us 3D" handelt es sich um ein Partyspiel zum Thema Teamwork und Verrat. Wir erleben darin das Gameplay von "Among Us" wie etwa Aufgaben, Sabotage, Notfalltreffen und Lüftungsschächte, nun jedoch in einer extrem immersiven 3D-Umgebung.

"Among Us 3D" war im Februar angekündigt worden.