Pläne für Among Us vorgestellt

Auch wenn "Among Us" nun schon einige Jährchen auf dem berühmten Buckel hat, gehört es noch längst nicht zum alten Eisen. Das findet sicher auch Entwickler Innersloth, der jetzt eine neue Roadmap für das Spiel vorgestellt hat.

Besagte Roadmap untermauert, dass man in diesem Jahr noch einiges mit "Among Us" vorhat. So werden bereits bald neue Rollen veröffentlicht. Zudem sind etwa weitere kosmetische Inhalte, Kollaborationen und Optimierungen angedacht. Hierfür gibt es jedoch noch kein konkretes Zeitfenster.

Bei "Among Us" handelt es sich um ein Online-Multiplayer-Spiel, das es bis zu zehn Spielern ermöglicht, die Rolle eines „Crewmate“ oder „Imposter“ zu übernehmen. Das Ziel des Spiels ist es, dass die Crewmitglieder am Ende die Spieler identifizieren, die die Betrüger im Spiel sind.

"Among Us" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.