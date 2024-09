An Everyday Story erhält Veröffentlichungsdatum

Macht euch bereit für die emotionale Reise, die euch bald erwartet: Cactus Production ist stolz, das Veröffentlichungsdatum von "An Everyday Story" anzukündigen!

In "An Everyday Story" geht es darum, die Erinnerungen eines Italienisch-Amerikaneranischen Mannes zu erleben, durch drei Andenken, die ihn durch sein Leben begleitet haben. "An Everyday Story" will ein Licht auf die kleinen Dinge in unserem Leben scheinen, die uns selbstverständlich scheinen - diese echten Schätze, die wir uns öfter ansehen sollten. In dieser harten, lauten Welt in der wir uns befinden brauchen wir manchmal eine Pause, um die wahre Schönheit des Lebens zu sehen.

"An Everyday Story war eine Achterbahnfahrt der Emotionen aus Alltagsenscheidungen, Herausforderungen und den schönsten Momenten. Unsere Nachricht an die Spier ist dies: Wir hoffen, dass ihr eure Andenken und eure Liebsten so sehr schätzt, wie wir es tun!"

Roberto Vergine & Alessio Oliva - Cactus Production

*Das Erscheinungsdatum von "An Everyday Story" ist der 25. September, und es wird für PC verfügbar sein. *