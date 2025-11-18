Angeline Era erscheint im Dezember

Entwickler Analgesic Productions hat bekanntgegeben, wann "Angeline Era" für den PC erscheinen wird. Demnach ist es im Dezember soweit.

Konkret ist "Angeline Era" ab 8. Dezember für den PC erhältlich. Weitere Versionen des 3D-Action-Rollenspiels, etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar erstmal nicht angedacht, aber erfahrungsgemäss kann sich so etwas ja auch noch ändern.

Die Bekanntgabe des Releasetermins wird von atmosphärischem In-Game-Material aus "Angeline Era" begleitet. Darin bringt man uns 52 Sekunden lang vor allem dessen Story näher, wobei auch der Soundtrack nicht zu verachten ist. Insgesamt macht man uns dadurch ordentlich Lust auf den Titel.