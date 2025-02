Angry Video Game Nerd 8-Bit bekommt PC-Demo

Entwickler Programancer und Publisher Retroware haben sich im Vorfeld zum Release von "Angry Video Game Nerd 8-Bit" dazu entschieden, eine Demo auf dem PC anzubieten. Dass das sichtlich von Spielen wie "Mega Man" inspirierte Jump'n'Run auf einem guten Weg ist, den Release im zweiten Quartal 2025 zu erreichen, zeigt auch ein frischer Trailer. Geplant ist der Release für PC, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation.

Über Angry Video Game Nerd 8-Bit

"Die ULTIMATIVE NERD-WUT ist zurück in Angry Video Game Nerd 8-Bit – einem brandneuen Action-Plattformspiel, das im AVGN-Universum spielt! Als Nerd ballerst du dir deinen Weg durch eine Vielzahl von Pixel-Art-Levels, in denen es von Zombies, mechanischen Skeletten, gruseligen Sensenmännern und vielem mehr nur so wimmelt!

DAS 8-BIT-ERLEBNIS

Wir haben uns mit Mega Cat Studios und Programancer zusammengetan, um eine brandneue 8-Bit-Fortsetzung mit dem Angry Video Game Nerd zu produzieren – eine physische Version für das NES (entwickelt von Mega Cat Studios) und eine digitale Version mit modernem Retro-Flair (entwickelt von Programancer)! Und ja, die Steam-Version wird auch mit dem eigentlichen Modul-ROM in den Spieledateien geliefert!

DAS AVGN-UNIVERSUM IN 8-BIT-FORM

Reise durch mehrere Level, die vom AVGN-Universum inspiriert sind, und schiesse auf Gegner, die sich an jedem Level orientieren! Rutsche unter Plattformen hindurch, sammle Power-ups ein und nimm alternative Routen, um zum Bossraum zu gelangen!

BEKANNTE GESICHTER, NEUE KÄMPFE

Während sich The Nerd in den pixelreichen Kampf stürzt, muss er sich bekannten Gesichtern aus seiner Vergangenheit stellen! Am Ende jedes Levels warten Bosse aus dem AVGN-Universum darauf, The Nerd zu vernichten!"