Oktober-Termin für Angry Video Game Nerd 8-Bit

Publisher Retroware hat endlich einen konkreten Releasetermin für "Angry Video Game Nerd 8-Bit" verraten. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

So ist "Angry Video Game Nerd 8-Bit" ab 23. Oktober erhältlich. Bisher war hier lediglich vom zweiten Quartal die Rede gewesen, aber das ist ja bereits längst vorbei. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben.

PC-Besitzer können sich übrigens freuen. Denn dafür ist bereits seit Februar eine spielbare Demo von "Angry Video Game Nerd 8-Bit" erhältlich.

"Angry Video Game Nerd 8-Bit" war im Januar angekündigt worden.