Aniimo: Neuer Trailer von der TGS

"Aniimo" war bereits beim diesjährigen Xbox Games Showcase im Juni zu sehen. Publisher Kingsglory und Entwickler Pawprint Studio haben jetzt die Tokyo Game Show genutzt, um einen neuen Trailer mit dem Titel "Zusammen sind wir stärker" zu präsentieren.

Der neue Trailer zu "Aniimo" zeigt dabei eine Vielzahl der namensgebenden Aniimo, also Kreaturen, welche die Welt von Idyll bewohnen und uns als Wegbereiter auf unseren Reisen begleiten können. Wenn wir Aniimo in der Welt begegnen, werden wir feststellen, dass sie sich in neuen Umgebungen und bei verschiedenen Wetterbedingungen unterschiedlich verhalten: Sie können friedlich, provokativ oder beschützend sein, in Gruppen leben oder alleine umherstreifen und weisen weitere Unterscheidungsmerkmale und Verhaltensweisen auf.

Einige Aniimo betraten dann die Bühne, um uns einen Eindruck davon zu vermitteln, wie diese farbenfrohen Kreaturen mit ihrer Umgebung und untereinander interagieren. Besagte Interaktionen und Entwicklungen bieten jedoch nur einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Aniimo. Pathfinder können sicher noch viel mehr entdecken, wenn sie die Spielwelt selbst erkunden.

"Aniimo" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für Xbox Series X, iOS, Android und den PC.