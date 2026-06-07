Aniimo soll Q3 2026 erscheinen

Pawprint Studio hat angekündigt, dass das Kreaturen-Sammel-Open-World-RPG "Aniimo" im 3. Quartal 2026 erscheinen soll, wie in einem neuen Gameplay-Trailer enthüllt wurde. Der Entwickler hat auch den kommenden globalen Closed-Beta-Test angedeutet, der diesen Sommer für PC und Mobilgeräte (iOS und Android) stattfinden wird.

Der heutige Gameplay-Trailer zeigte zudem Einblicke in wichtige Features und neue Inhalte, die euch während der globalen Closed Beta zur Verfügung stehen werden.

Ihr könnt euch auf aniimo.com anmelden, um eine Chance auf Zugang zur Beta zu erhalten.