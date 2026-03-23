Aniimo kommt auch für PS5

Publisher Kingsglory und Entwickler Pawprint Studio kündigen ihr "Aniimo" auch für PS5 an. Ausserdem wurde die Teilnahme an der PAX East bestätigt.

Inhaltliche Details zur PS5-Version von "Aniimo" liegen bisher noch nicht vor. Zuvor war der Titel bereits für Xbox Series X, iOS, Android und den PC in Aussicht gestellt worden. Ob sich irgendwann auch Switch-2-Spieler darüber freuen dürfen, ist aber bisher noch unklar.

Definitiv bestätigt wurde dagegen schon, dass "Aniimo" auf der PAX East mit einer spielbaren Demo vertreten sein wird. Die Messe findet vom 26. bis 29. März im Thomas M. Menino Convention & Exhibition Center in Boston, Massachusetts statt.

Das letzte Lebenszeichen von "Aniimo" gab es auf der Tokyo Game Show im vergangenen September, als ein neuer Trailer gezeigt wurde. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Aniimo" erscheint im weiteren Jahresverlauf.