Animal Crossing: Pocket Camp Complete erscheint heute

Ab heute geht es mit "Animal Crossing: Pocket Camp Complete" zurück auf den Zeltplatz. Nachdem "Animal Crossing Pocket Camp" die Besitzer von Smartphones und Tablets eingeladen, ihren eigenen Zeltplatz zu managen, können sie jetzt die nächste Runde des Abenteuers erleben oder dieses ganz neu entdecken.

Um den Zeltplatz ihrer Träume zu gestalten, haben die Spieler Möbel gebaut und gesammelt, verschiedene Orte besichtigt, sich mit einer bunten Schar liebenswürdiger Charaktere angefreundet und vieles mehr. Mit dem einmaligen Kauf der App können die Spieler jetzt auf zahlreiche Gegenstände und Events, die im Lauf von sieben Jahren für Animal Crossing: Pocket Camp erschienen sind, zugreifen und völlig neue Inhalte erleben.

In "Animal Crossing: Pocket Camp Complete" können sie Blattmarken gegen spielinterne Gegenstände eintauschen, über einen QR-Code personalisierte Camper-Karten erstellen und diese sammeln, die Klanghöhe, einen neuen Ort, der nur in Animal Crossing: Pocket Camp Complete zu finden ist, erkunden, und im Laufe des Jahres zahlreiche saisonale Events erleben. Darüber hinaus eröffnet die neue App erstmals die Möglichkeit, selbst gestaltete Designs zu importieren. So können Nintendo Switch-Spieler in "Animal Crossing: New Horizons" Designs wie Wegen, Bodenbelägen und vieles mehr erstellen, deren IDs in "Animal Crossing: Pocket Camp Complete" eingeben und sie dann dort nutzen.

Zum Einführungspreis von CHF 9.00 können neue Spieler in "Animal Crossing: Pocket Camp Complete" eintauchen, während erfahrene Fans das entspannte Leben auf dem Zeltplatz fortsetzen können. Dazu können die Spieler "Animal Crossing Pocket Camp"-App mit ihrem Nintendo-Account verknüpften, und die dort gespeicherten Daten bis zum 2. Juni 2025 um 8:00 Uhr problemlos auf "Animal Crossing: Pocket Camp Complete" übertragen.

Gerade jetzt, wo es draussen oft kühl und nass ist, kommt das idyllische Leben in "Animal Crossing: Pocket Camp Complete" wie gerufen.