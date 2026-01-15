Animal Crossing: New Horizons - Switch 2 Edition: Heute wieder auf die Insel

Entspannung, Inselidylle und mehr warten in "Animal Crossing: New Horizons" auf euch. Mit der "Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition", die ab heute für Nintendo Switch 2 erhältlich ist, und einem neuen kostenlosen Update, das für alle Spieler von "Animal Crossing: New Horizons" bereitsteht, gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten, das Inselleben zu geniessen.

Nintendo Switch 2 Edition

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition nutzt die einzigartigen Funktionen der Konsole, damit Spieler:innen ihr Inselparadies auf neue Arten und Weise erleben können. Neben verbesserter Auflösung*1 können sie mit der intuitiven Maus-Steuerung der Joy-Con 2-Controller ihr Haus umgestalten, Möbel umstellen, spielend leicht Designs entwerfen und Notizen für das Schwarze Brett schreiben. Mit dem Megafon können sie zudem das integrierte Mikrofon der Konsole nutzen, um ihre Inselbewohner:innen auszurufen und schneller zu finden.

Darüber hinaus bietet "Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition" erweiterte Online-Funktionen: Bis zu 12 Freundinnen und Freunde können jetzt gemeinsam online spielen und via GameChat miteinander chatten. Schliessen bis zu vier Spieler jeweils eine kompatible USB-Kamera wie die Nintendo Switch 2-Kamera an ihre Konsole an, kann man ihre Gesichtsausdrücke im Spiel sehen. Und im drahtlosen lokalen Modus wiederum haben bis zu acht Personen die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen.

Für alle Nintendo Switch 2-Spieler, die "Animal Crossing: New Horizons" bereits für Nintendo Switch besitzen, ist ein Upgrade Pack verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen der Nintendo Switch 2 Edition ermöglicht.

Kostenloses Upgrade Ver. 3.0

Zeitgleich mit der "Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition" erscheint auch ein kostenloses Update für "Animal Crossing: New Horizons" auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Es bringt zusätzlichen Schwung und Abwechslung auf die eigene Insel, etwa ein von Käpten und seiner Familie geführtes Hotel am Meer. Die Spieler können die Hotelzimmer in verschiedenen Stilen einrichten, den Touristinnen und Touristen diverse Outfits anbieten und Käptens Lieferservice nutzen, um hergestellte Objekte an Kundinnen und Kunden auszuliefern. Die so verdienten Hotel-Tickets können sie dann im Hotel-Souvenirladen gegen allerlei Raritäten und Artikel eintauschen.

Wer seine Insel kräftig überarbeiten möchte, kann sich fortan vertrauensvoll an Resetti wenden. Sein Rücksetzdienst ist eine praktische Option, bestimmte Teile der eigenen Insel schnell und einfach aufzuräumen. Auch die Schlummerinseln sind zurück: Legen sich die Spieler ins Bett und sprechen mit Serenada, können sie verschiedene Schlummerinseln besuchen. Mit dem neuen Update haben Spieler jetzt zusätzlich die Möglichkeit, dort drei neue Inseln zu erschaffen. Besitzen sie eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, können die Spieler ihre Freundinnen und Freunde auf ihre Schlummerinseln einladen, um diese zusammen zu gestalten.

Mit dem Update halten neue Möbel, Bekleidungsartikel und sogar Charaktere Einzug ins Spiel – und zwar als Teil spezieller Kollaborationen. So werden jetzt im Hotel-Souvenirladen Artikel aus Nintendos Vergangenheit angeboten. Mit den verschiedenen sammelbaren Nintendo-Konsolen können die Spieler ihrem Heim Retro-Flair verleihen. Besitzen sie eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online, lassen sich sogar ausgewählte Nintendo-Klassiker spielen, wenn sie mit den Konsolen interagieren. Ebenfalls neu: LEGO-Möbel und -Modeartikel in verschiedenen Farbkombinationen. Und scannen die Spieler ein kompatibles amiibo der "The Legend of Zelda"- oder "Splatoon"-Reihe, winken ihnen neben dazu passenden Items auch Besuche ganz besonderer Charaktere auf ihrer Insel.

Das sorglose Leben auf einer paradiesischen Insel geht weiter – mit "Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition" und dem kostenlosen Update Ver. 3.0.