Animal Crossing: New Horizons erhält Nintendo Switch 2 Edition

Das paradiesische Inselleben ruft (erneut): Am 15. Januar erscheint "Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition" für Nintendo Switch 2. Den Spielern stehen neue Funktionen wie eine höhere Auflösung, Maus-Steuerung, CameraPlay und ein Multiplayer-Modus für bis zu 12 Spielern offen. Ausserdem erhält das Megafon Einzug ins Spiel, das Gebrauch vom in die Konsole integrierten Mikrofon macht.

Darüber hinaus erscheint am selben Tag ein kostenloses Update für "Animal Crossing: New Horizons" auf Nintendo Switch. Dieses umfasst ein Hotel, das von Käptens Familie betrieben wird, neue Einrichtungsgegenstände und Charaktere sowie exklusive Inhalte für Mitglieder von Nintendo Switch Online wie die Schlummerinseln.

Die Nintendo Switch 2 Edition im Überblick

Eine verbesserte Auflösung erlaubt es, "Animal Crossing: New Horizons" im TV-Modus in 4K wiederzugeben. Maus-Steuerung: Der rechte Joy-Con 2-Controller kann wie eine Maus genutzt werden, um Innenräume zu dekorieren, benutzerdefinierte Designs zu erstellen und sogar handgeschriebene Nachrichten am Schwarzen Brett zu verfassen.

Bis zu 12 Freundinnen und Freunde können gemeinsam online spielen, wenn sie die Nintendo Switch 2 Edition besitzen. CameraPlay: Schliessen die Spieler eine kompatible USB-Kamera an ihre Nintendo Switch 2-Konsole an, können sie gemeinsam mit Freundinnen und Freunden ihre Insel erkunden und dabei sogar ihre Reaktionen sehen. Die digitale und physische Version von Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition ist ab dem 15. Januar erhältlich. Für Spieler, die den Titel bereits für Nintendo Switch besitzen, steht das kostenpflichtige Upgrade Pack im Nintendo eShop zur Verfügung.

Die für beide Versionen des Spiels verfügbaren Neuerungen des kostenlosen Updates

Die Eröffnung des Hotels: Auf dem Pier eröffnet ein neues Hotel, das von Käptens Familie geführt wird. Um Gäste von ausserhalb der Insel anzulocken, helfen die Spieler unter anderem bei der Dekoration der Gästezimmer. Ausserdem gibt es im Hotel-Souvenirladen neue Einrichtungsgegenstände und Kleidungsstücke.

Lust auf einen Neuanfang? Dann steht den Spielern Resettis Rücksetzdienst zur Verfügung, der ihnen dabei hilft, ihre Insel aufzuräumen. Schlummerinseln: Spieler mit einer aktiven Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online können bis zu drei Inseln entwerfen – und diese gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden online besuchen. Ihnen stehen vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung der Inseln - zur Verfügung: Sie können Grösse und Layout bestimmen, auf ihr Inventar zugreifen und Bewohner von ihrer Heimatinsel einladen.

Mit "Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition" und dem kostenlosen Update warten ab dem 15. Januar neue Insel-Erlebnisse auf euch.