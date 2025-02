Annapurna Interactive Showcase 2025 angekündigt

Annapurna Interactive hat den Annapurna Interactive Showcase 2025 in Aussicht gestellt. Er kann am 24. Februar ab 18 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden und ein Teaser stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Inhaltliche Informationen zum Annapurna Interactive Showcase 2025 gibt es auch schon. So wird dieser rund 30 Minuten lang dauern und das Lineup von Annapurna Interactive für dieses Jahr vorstellen, darunter etwa "Wanderstop", "Skin Deep", "Faraway", "Wheel World", "to a T", "Lushfoil Photography Sim" und "Morsels". Einige Überraschungen werden ebenfalls in Aussicht gestellt.

Welche Titel würdet ihr gerne beim Annapurna Interactive Showcase 2025 sehen?