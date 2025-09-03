Atmosphärischer Trailer zu Anno 117: Pax Romana

Ubisoft hat einen frischen Trailer zu "Anno 117: Pax Romana" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.
Hier werden uns nämlich über vier Minuten lang die Features der PC-Version von "Anno 117: Pax Romana" demonstriert. So wird etwa der Tag-Nacht-Zyklus hervorgehoben und wir sehen einige schicke Ray-Tracing-Effekte bzw. den Unterschied, wenn diese deaktiviert werden. Die liebevoll gestaltete Spielwelt macht ebenfalls Lust auf mehr.
Zuletzt war "Anno 117: Pax Romana" auf der gamescom in Köln prominent vertreten. In diesem Rahmen konnte das Aufbauspiel sogar zwei der dortigen Awards gewinnen.
"Anno 117: Pax Romana" erscheint am 13. November für PS5, Xbox Series X und den PC.