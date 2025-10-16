Anno 117: Pax Romana - Details zur Kampagne und zum Year-1-Pass

Heute gab Ubisoft die ersten Details zur ambitionierten Kampagne und zum Year-1-Pass für "Anno 117: Pax Romana" bekannt. In diesem neuen Kapitel der "Anno"-Reihe begebt ihr euch auf eine transformative Reise, um römischer Statthalter zu werden, trefft komplexe Entscheidungen und gestaltet die Zukunft ihrer Provinzen.

Über die Kampagne hinaus erweitert der Year-1-Pass die Reichweite des Imperiums und bringt neue Herausforderungen sowie Möglichkeiten zur Erkundung, darunter eine Vulkaninsel, ein grosses Hippodrom und eine ägyptisch inspirierte Provinz.

Kampagne

​Zum ersten Mal in der "Anno"-Reihe könnt ihr euren Charakter wählen und eure Geschichte auf eine sehr persönliche Weise gestalten. Ihr schlüpft in die Rolle von Marcus, einem jungen Mann, der nach einer unerwarteten Ernennung zum römischen Statthalter mit Selbstzweifeln kämpft. Dies ist die Chance, über euch hinauszuwachsen und euch in einer Rolle voller schwieriger Entscheidungen zu beweisen. Sobald ihr an der Macht sind, entscheidet ihr, was es wirklich bedeutet, römisch zu sein – und welchen Preis der Frieden hat.

Oder ihr folgt dem Weg von Marcia, deren geheimnisvoller Aufstieg die Normen eines männlich dominierten Imperiums herausfordert. Ihr nutzt diese seltene Gelegenheit, euch abzuheben und mit Überzeugung zu führen. Als Statthalter prägen eure Entscheidungen das Leben eurer Bürger und definiert das Wesen römischer Herrschaft neu.

Year 1 Pass Inhalte

Das erste Jahr an Inhalten für "Anno 117: Pax Romana" bringt mutige neue Erweiterungen und unvergessliche Herausforderungen:

DLC 1 – Prophecies of Ash

Spieler entdecken die grösste Insel, die je in "Anno" erschaffen wurde, mit einem gewaltigen Vulkan und einer neuen Gottheit zum Verehren. Dieses wilde und ungezähmte Land bietet neue Ressourcen, einzigartige kulturelle Begegnungen und strategische Tiefe.

DLC 2 – The Hippodrom

Das grösste Monument der Anno-Geschichte, inspiriert vom legendären Circus Maximus. Spieler veranstalten spannende Wagenrennen, um ihre Bürger zu unterhalten, ihr Prestige zu steigern und Elite-Spezialist:innen aus dem gesamten Imperium anzuziehen.

DLC 3 – Dawn of the Delta

Eine neue Provinz, die von weiten Wüsten und einem mächtigen Fluss geprägt ist. Spielende begegnen unbekannten Göttern und einer neuen Kultur, während sie Ihre Herrschaft in dieser fernen Grenzregion etablieren und den Einfluss der römischen Zivilisation ausweiten.

Der Year-1-Pass ist in der Gold Edition enthalten oder separat für 34,99 €

"Anno 117: Pax Romana" erscheint am 13. November 2025 gleichzeitig für PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna sowie PC..