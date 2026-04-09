Anno 117: Pax Romana: Die Verheissung des Vulkans erscheint am 23. April

Ubisoft hat angekündigt, dass der erste DLC für "Anno 117: Pax Romana" am 23. April erscheint. Der Titel lautet "Die Verheissung des Vulkans". Die Enthüllung fand während des Anno Day statt, wo auch der Trailer gezeigt wurde.

Der von Ubisoft Mainz entwickelte DLC bringt neue Inhalte wie eine Gottheit, die Ressource Obsidian und die Händlerin Ceacilia. Mit Cinis enthält das Update die bisher grösste Insel der Reihe, auf der ein Vulkan auszubrechen droht. Diese Neuerungen stellen euch vor Aufgaben beim Ausbau eures Imperiums. Laut Stéphane Jankowski, Executive Producer der Reihe, bietet die Erweiterung neue Möglichkeiten, strategisch zu agieren.