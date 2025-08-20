Anno 117: Neue Region Albion

Ubisoft hat eine neue Region in "Anno 117: Pax Romana" angekündigt: Albion, eine mysteriöse Keltische Provinz, in der sich kein zivilisierter Römer freiwillig aufhält. Die beliebte Städtebau-Reihe "Anno 117: Pax Romana" eröffnet einen neuen Weg, das Römische Reich durch seine verborgenen Geheimnisse zu entdecken.

Eine zeitlich begrenzte Demo von "Anno 117: Pax Romana" wird vom 2. bis zum 16. September über Steam, den Epic Games Store und Ubisoft Connect für alle Spieler verfügbar sein. Ihr könnt euch beim Anfang der Demo dafür entscheiden das Herz des Reiches in der Provinz zu erkunden, oder einen Start in der wilden und geheimnisvollen Provinz Albion hinzulegen.

Als neu ernannter Statthalter bzw. neu ernannte Statthalterin des grossen Römischen Reiches, zählt jede Entscheidung ... inklusive aller Konsequenzen. "Anno 117: Pax Romana" wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und ist ein einzigartiges Aufbauspiel in dem die Wahl der Provinz, Götter, Technologie und militärischen Stärke das Wohlbefinden des Volkes und den Erfolg des eigenen Reiches beeinflusst. In dieser eindrucksvollen und authentischen Welt liegt der Preis des Friedens in den Händen der Spielerinnen und Spieler.

"Anno 117: Pax Romana" erscheint am 13. November 2025 zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.