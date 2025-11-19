Anno 117: Pax Romana: Offizieller Auszeichnungstrailer

Ubisoft hat mittlerweile auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Anno 117: Pax Romana" veröffentlicht. Diesen wollenw ir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Der Name dieser Website kann in diesem Zusammenhang übrigens ebenfalls erspäht werden. Im Prinzip wird damit kurz, knapp und präzise erklärt, was in "Anno 117: Pax Romana" auf uns zukommt.

Bereits im Oktober wurden Details zu der Kampagne und dem Year-1-Pass von "Anno 117: Pax Romana" enthüllt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Anno 117: Pax Romana" ist seit 13. November für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.