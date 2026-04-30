Anno 117: Pax Romana: Verheissung des Vulkans erschienen

Der erste DLC von "Anno 117: Pax Romana" ist erschienen. "Verheissung des Vulkans" erweitert Anno "117: Pax Romana" um sechs neue Inseln und dehnt Latium nach Norden aus. Dazu gehören drei mittelgrosse und zwei kleine Inseln sowie die Festlandinsel Cinis.

Cinis ist die bislang grösste Insel im Spiel und bietet etwa doppelt so viel Baufläche wie die grösste Insel im Hauptspiel. Sie verfügt über deutlich mehr Berg- und Flussplätze als andere Inseln, hat mehrere grosse Strände, die sich perfekt für den Bau von Häfen und Fischereien eignen, und beherbergt einen aktiven, bedrohlichen Vulkan, dessen Eruptionsphasen eine neue Herausforderung für die Spieler bedeuten. ​ ​Die Besiedlung von Cinis erfolgt entweder durch das Errichten eines Handelspostens nach Erreichen der Inselküste oder durch die Auswahl der Insel als Startregion beim Beginn eines neuen Spiels.