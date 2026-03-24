Annulus: Kinoreifer Trailer

Entwickler und Publisher Nirvana hat einen neuen Trailer zu "Annulus" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier bekommen wir nämlich über zweieinhalb Minuten lang kinoreife Szenen aus "Annulus" geboten. Diese sollen uns in erster Linie auf den baldigen Release des Spiels einstimmen.

Bei "Annulus" handelt es sich um ist ein einzigartiges taktisches Dark-Fantasy-Spiel. Wir schlüpfen darin in die Rolle des Anführers eines Söldnerregiments, sammeln und entwickeln ständig Ressourcen wie Söldner und Waffen mit einzigartigen Eigenschaften und bauen unser eigenes Söldnerregiment auf.

"Annulus" erscheint am 8. April für iOS, Android und den PC.