Annulus: The Battle is Endless - Trailer

Das nächste Taktik-RPGs ist da. "Annulus" ist ab sofort für PC, im App Store und bei Google Play verfügbar.

Durch die Kombination von Schlachtfeld-Design, strategischem Gameplay und einer markanten visuellen Gestaltung zielt "Annulus" darauf ab, das Genre mit einem neuen, künstlerisch geprägten Ansatz für taktische Kämpfe neu zu definieren.

Im Zentrum von "Annulus" steht ein eigenständiges Schlachtfeldsystem – eine deutliche Abkehr vom traditionellen Design. Diese neue Struktur verändert die Art und Weise, wie ihr Positionierung, Bewegung und Kontrolle angeht, und verwandelt jede Begegnung in ein dynamisches taktisches Rätsel.

Anstatt euch auf statische Strategien zu verlassen, müsst ihr euch ständig anpassen – feindliche Aktionen voraussehen, räumliche Vorteile optimieren und sorgfältig abgestimmte Entscheidungen treffen. Das Ergebnis ist ein Kampfsystem, das sich sowohl intuitiv als auch tief strategisch anfühlt und Voraussicht, Kreativität und Präzision belohnt.