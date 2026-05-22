Anomalith enthüllt

Nach einigen Teasern im Vorfeld haben Publisher FuRyu und Entwickler Winning Entertainment Group jetzt "Anomalith" für PS5, Switch 2 und PC angekündigt. Einen sehenswerten Trailer und erste Informationen zu dem Projekt gab es obendrauf.

"Anomalith" entführt uns auf eine Reise tief ins Herz einer alternativen Realität, welche von geheimnisvollen Kräften verzerrt wird, mit einer Reihe faszinierender Charaktere und einem actiongeladenen Gameplay, das gleichermassen von Survival-Horror- und "Anomaly-Horror"-Klassikern inspiriert ist. Wir schlüpfen dabei in die Rolle der Ermittlerin Reona Minazuki, die aus einem zehnjährigen Schlaf in einer als "Sarcophogus" bekannten Anomalie erwacht ist und eine ausgeprägte Sensibilität für die Jenseitswelten entwickelt hat. Gemeinsam mit ihren Kollegen und Vorgesetzten setzt sich Reona dann nicht nur für den Schutz der Menschheit ein, sondern will auch einer lieben Freundin helfen.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt eineinhalb Minuten lang auf "Anomalith" ein. Darin gibt es rasantes und actiongeladenes Gameplay zu sehen und wir bekommen auch die Spielwelt gezeigt.

"Anomalith" erscheint am 29. Oktober.