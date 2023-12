Another Code: Recollection - Demo verfügbar

Dank der kostenlosen Demoversion könnt ihr schon vor dem Erscheinen der Vollversion des Spiels am 19. Januar 2024 mit euren Nachforschungen beginnen. Euren Spielfortschritt könnt ihr später auf die Vollversion übertragen, sobald diese erhältlich ist. Die Demoversion umfasst das Eröffnungskapitel von "Another Code": Doppelte Erinnerung, dem ersten von zwei Titeln, die in "Another Code: Recollection" enthalten sind.

In dem Kapitel steht euch der jungen Waise Ashley zur Seite. Ihr erhältet einen Brief von eurem totgeglaubten Vater, der eine Kette mysteriöser Ereignisse in Gang setzt und Ashley auf ihrer Suche nach Antworten auf die einsame Blood-Edward-Insel führt. Dort können sie und die Spieler einen ersten Blick auf die rätselhaften Hindernisse erhaschen, die ihrer Suche im Weg stehen. Aber wer und was erwartet sie wohl auf der anderen Seite?

"Another Code: Recollection" umfasst gleich zwei erweiterte Mystery-Abenteuer, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind: "Another Code: Doppelte Erinnerung" und "Another Code: R" - Die Suche nach der verborgenen Erinnerung. In beiden gilt es, die Vergangenheit zu erforschen und verborgene Wahrheiten aufzudecken. Zudem warten die Spiele mit verbesserter Grafik, vollständig zugänglichen 3D-Umgebungen sowie neuer Sprachausgabe, neuen Rätsel und neuer Musik auf. Darüber hinaus wurden sie um ein optionales Hinweissystem erweitert, das euch bei euren Ermittlungen unterstützt.

Ashleys Spurensuche beginnt ab dem 19. Januar, doch mit der kostenlosen Demoversion erhaltt ihr schon jetzt einen ersten Einblick in "Another Code: Recollection".