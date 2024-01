Nintendo zeigt einen frischen Gameplay-Trailer zu "Another Code: Recollection". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns über eine Minute lang kurz, knapp und präzise gezeigt, was "Another Code: Recollection" spielerisch zu bieten hat. Dabei gibt es auch einige atmosphärische Sequenzen zu sehen.

"Another Code: Recollection" umfasst gleich zwei erweiterte Mystery-Abenteuer, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind: "Another Code: Doppelte Erinnerung" und "Another Code: R" - Die Suche nach der verborgenen Erinnerung. In beiden gilt es, die Vergangenheit zu erforschen und verborgene Wahrheiten aufzudecken. Zudem warten die Spiele mit verbesserter Grafik, vollständig zugänglichen 3D-Umgebungen sowie neuer Sprachausgabe, neuen Rätsel und neuer Musik auf. Darüber hinaus wurden sie um ein optionales Hinweissystem erweitert, das euch bei euren Ermittlungen unterstützt.

"Another Code: Recollection" erscheint am 19. Januar für Switch. Eine spielbare Demo ist bereits verfügbar.