Another Code: Recollection - heute erschienen

In "Another Code: Recollection" folgt ihr ab heute in zwei Geschichten den Spuren der Vergangenheit von Ashley Mizuki Robbins. Ihre Reise beginnt, als sie einen Brief von ihrem totgeglaubten Vater erhält. Dieser setzt eine Kette mysteriöser Ereignisse in Gang und führt sie auf die geheimnisumwobene Blood-Edward-Insel. Auf wen oder was werdet ihr dort treffen? Erste Hinweise findet ihr im neuen Video.

"Another Code: Recollection" umfasst zwei überarbeitete Adventure-Spiele, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind: "Another Code: Doppelte Erinnerung" und "Another Code: R" – Die Suche nach der verborgenen Erinnerung. Auf Nintendo Switch bieten beide Spiele verbesserte Grafik, vollständig erkundbare 3D-Umgebungen sowie neue Sprachausgabe, Rätsel und Musik. Und dank des optionalen Hinweissystems könnt ihr bei euren Nachforschungen nun immer problemlos auf dem neuesten Stand bleiben.

Die kostenlose Demo im Nintendo eShop ermöglicht es angehenden Spürnasen zudem, das erste Kapitel von "Another Code: Doppelte Erinnerung" auszuprobieren und ihren Spielstand später in die Vollversion zu übertragen.

