Another Eden Begins angekündigt

Das rundenbasierte JRPG "Another Eden Begins" von Wright Flyer Studios erscheint am 17. September 2026. Dies wurde im Rahmen des "Another Eden Spring Festival 2026" bekannt gegeben. Das Spiel thematisiert Zeitreisen und wird für Nintendo Switch-Konsolen sowie für den PC über Steam verfügbar sein.

An der Entwicklung sind Masato Kato (bekannt durch "Chrono Trigger" und "Xenogears"), Studio Prisma sowie der Komponist Yasunori Mitsuda beteiligt. Die orchestrale Untermalung stammt von Procyon Studio.

In der Rolle des Charakters Aldo ist es eure Aufgabe, dessen Schwester Feinne aus der Gefangenschaft zu befreien. Dabei trefft ihr auf über 18 Begleiter. Durch das Abschliessen von Quests könnt ihr die Beziehungen zu diesen Charakteren vertiefen und zusätzliche Aufgaben freischalten.

Die Hauptgeschichte ist vertont. Die Sprecher stammen aus dem Titel "Another Eden: The Cat Beyond Time and Space". Das Kampfsystem ist rundenbasiert und setzt auf die Synergien zwischen den verschiedenen Rollen eurer Teammitglieder. Über die Funktion "Another Force" lassen sich Angriffe kombinieren.

Nach dem ersten Durchspielen steht euch ein "New Game+"-Modus zur Verfügung. Dabei behaltet ihr euren Fortschritt und eure Ausrüstung. In diesem Modus gibt es einen weiteren Charakter sowie zehn verschiedene Enden der Geschichte.

Laut Shinnosuke Hirasawa, Leiter von Studio Prisma, bietet dieser Teil angepasste Grafiken und eine englische Sprachausgabe.

"Another Eden Begins" erscheint am 17. September 2026 für PC, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Unterstützt werden die Sprachen Englisch, Japanisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch.