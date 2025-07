Aus für Anthem

Biowares "Anthem" wird das Schicksal ereilen, vor dem kein reines Online-Spiel gefeit ist. Wie EA nämlich mitteilt, werden die Server im kommenden Jahr abgestellt.

Wie wir von IGN erfahren, ist das Stichdatum der 12. Januar 2026. Da "Anthem" zwingend eine Online-Verbindung erfordert, wird der Third-Person-Shooter ab dann unspielbar. Vor Kurzem wurde bereits der Verkauf der Premiumwährung in dem Spiel eingestellt. Ab dem 15. August wird "Anthem" zudem nicht mehr Teil von EA Play. In dem Zeitfenster von Mitte August bis zum 12. Januar können sich also nur diejenigen von Biowares Shooter verabschieden, die das Spiel besitzen.

Laut EA kommt es im Zuge der Abschaltung nicht zu Jobverlusten, diese hat es aber bekanntlich schon gegeben. "Anthem" erschien 2019 und gehörte zu den ersten PvE-Shootern, die nur auf Online setzten, was zuvor nur in dem MMORPG-Bereich gegeben hat.

With the shutdown of Anthem in January, another game that can easily be playable offline will bite the dust, which follows what happened to The Crew last year.



This is why #StopKillingGames is so important. We can't save these games, but we can stop future games from this fate. pic.twitter.com/Cn691mdriI