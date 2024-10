Antonblast verspätet sich

Summitsphere hat einen neuen Erscheinungstermin für "Antonblast" verkündet. Ursprünglich sollte es am 12. November soweit sein.

Neuer Releasetermin für "Antonblast" ist demnach der 3. Dezember. Als Begründung sagt der Entwickler, dass die jüngsten Tornados in den USA auch bei einigen Teammitgliedern für Verwüstungen gesorgt hätten und diese jetzt mitunter wochenlang keinen Strom hätten.

In "Antonblast" stiehlt der Teufel höchstpersönlich die wertvolle Spirituosensammlung von Dynamite Anton. Klare Sache, dass wir ihm helfen, sie zurückzugewinnen – in einem Action-Hüpfer, der explosive Action mit handgezeichneten Pixelgrafiken verbindet. Als Dynamite Anton schwingen wir den Mighty Hammer oder als Dynamite Annie den Massive Mace, verwüsten skurrile Welten, zertrümmern alles, was sich uns in den Weg stellt, erkunden immer neue Gebiete und treten gegen fiese Bosse an. Am Ende jedes Levels beginnt ein Zeitzünder zu ticken. Dann heisst es schnellstmöglich zurück zum Anfang zu eilen, bevor alles in die Luft fliegt.

"Antonblast" ist für Switch und den PC in Entwicklung.