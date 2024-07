Antro angekündigt

Selecta Play und das Gatera Studio kündigen "Antro" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es auch zu sehen.

In "Antro" übernehmen wir die Rolle von Nittch, einem einsamen Zusteller, der in der namensgebenden unterirdischen Metropole ein mysteriöses Paket an einen unbekannten Empfänger liefern muss. Gleichzeitig gilt es, die totalitäre Regierung von La Cúpula zu stürzen.

Der Titel kombiniert Action, Rätsel und 2,5D-Hüpfpassagen mit urbaner Musik wie etwa Hip Hop, Drill, R&B und elektronischen Klängen. Nach dem Zusammenbruch der Erdoberfläche lebt die Menschheit unter der alten Stadt Barcelona in Antro, einer düsteren und schmutzigen unterirdischen Welt, welche in verschiedene Schichten unterteilt ist. Die unteren Ebenen werden dabei durch Zwangsarbeit beherrscht während die oberen Ebenen von den Eliten kontrolliert werden.

"Antro" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.