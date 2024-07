Entwickler Game Studio kündigt das Comeback von "Ao Oni" an. Ursprünglich war das Horror-Rollenspiel bereits im Jahr 2004 veröffentlicht worden.

"Ao Oni" kehrt dabei in einer weiterentwickelten und optimierten Version zurück. Das Spiel beginnt mit einem alten Herrenhaus am Stadtrand, welches von Gerüchten um blaue Monster umgeben ist. Vier Menschen betreten das Haus, begegnen den Monstern und haben das Ziel, lebendig zu entkommen.

Neu in dieser Version von "Ao Oni" ist der sogenannte "Hochgeschwindigkeitsmodus", welcher es ermöglicht, zwischen zweifacher und fünfzehnfacher Geschwindigkeit zu wählen, wodurch die Jagd durch den blauen Dämon besonders rasant und furchteinflössend wird. Zudem gibt es einen frischen Modus namens "Ao Oni-Ai's Story-", in dem ein Mädchen namens Ai in einem mysteriösen Herrenhaus erwacht, dessen Räume sich bei jedem Spieldurchlauf verändern.

Wir müssen das Herrenhaus erkunden, Gegenstände finden und versuchen zu entkommen, wobei mehrere Enden freigeschaltet werden können. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf den Titel ein.

"Ao Oni" erscheint am 26. Juli für Switch und den PC.