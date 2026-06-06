Attack On Titan 3 angekündigt

Koei Tecmo Europe und Entwickler Omega Force haben "A.O.T. 3" angekündigt, einen Teil der "Attack on Titan"-Actionspielserie, die auf der Anime- und Manga-Serie von Hajime Isayama basiert. Zur Ankündigung wurde ein Enthüllungstrailer veröffentlicht, der einen ersten Blick auf das Spiel bietet.

"Attack On Titan 3" ist der Abschluss der Actionspielserie und schildert die Geschichte von "Attack on Titan" von den Anfängen des Aufklärungstrupps bis zum Ende. Wie bei früheren Titeln der Serie wird das Spiel von ω-Force (Omega Force) entwickelt. Im Spiel könnt ihr eure Klingen zum ersten Mal für den Kampf gegen die Neun Titanen vorbereiten, während ihr durch neue Story-Inhalte mehr über die Charaktere und die Welt erfahrt. Mit Upgrades und Verbesserungen am Kampfsystem der omnidirektionalen Mobilitätsausrüstung erlebt ihr die Geschichte von "Attack on Titan".

Am 1. Juli 2026 werden weitere Informationen zu A.O.T. 3 während eines offiziellen Livestreams enthüllt, an dem Yui Ishikawa (Stimme von Mikasa) und Shiori Mikami (Stimme von Christa) als Gäste teilnehmen. Das Spiel wird japanische Stimmen mit Texten in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch enthalten.

"A.O.T. 3" befindet sich derzeit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S und PC . Weitere Details werden am 1. Juli 2026 während eines offiziellen Livestreams enthüllt.