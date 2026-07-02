Attack on Titan 3: Erster Gameplay-Trailer

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Omega Force haben den ersten Gameplay-Trailer zu "Attack on Titan 3" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über drei Minuten lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von "Attack on Titan 3" zu erwarten sein wird. So bekommen wir etwa die Spielwelt und einzelne Charaktere vorgestellt und werden in die Story eingeführt. Auszügen aus dem Soundtrack dürfen wir ebenfalls lauschen.

"Attack on Titan 3" war beim Summer Game Fest im Juni angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Attack on Titan 3" erscheint im Winter für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.