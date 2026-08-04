Attack on Titan 3: Termin steht fest

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Omega Force haben den Erscheinungstermin von "Attack on Titan 3" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

Konkret wird "Attack on Titan 3" ab 10. Dezember erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch 2 und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen.

Ein umfangreicher Release Date Trailer zu "Attack on Titan 3" begleitet die freudige Nachricht. Darin wird uns über dreieinhalb Minuten lang unter anderem die Story nähergebracht.

Bereits im Juli war der erste Gameplay-Trailer zu "Attack on Titan 3" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Attack on Titan 3" war im Juni angekündigt worden.