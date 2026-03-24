Apex Legends: Aftershock-Event vorgestellt

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Aftershock-Event für das langlebige "Apex Legends" angekündigt. Er beginnt sogar noch in diesem Monat und einen Trailer dazu hat man jetzt schon parat.

Demnach beginnt der Aftershock-Event in "Apex Legends" am 31. März. Er fügt folgende neue Inhalte hinzu:

Joker ist ein elektromagnetisches Schlachtfeld

Der Vortex-Schild kann aktiviert werden, um den eingehenden Beschuss abzufangen und auf die Gegner zurückzuwerfen. Aufgeladen wird der Schild generell durch das Einsammeln von EVO.

Der EMP-Schuss betäubt Gegner zunehmend und beschädigt platzierbare Objekte. Die EMP-Batterie lädt sich erneut auf, wenn mit dem Vortex-Schild oder mit neuen Jokern Schaden abgewehrt und zurückgeworfen wird.

Gibraltar, Wattson und Wraith bringen frische Kräfte in die Split 2 Meta

Gibraltars ultimative Fähigkeit hat jetzt einen grösseren Radius und eine kürzere Aufladezeit, eine verbesserte taktische Fähigkeit und weitere Upgrades: darunter Thunder Dome, das die Kuppel von Gibraltar elektrifiziert, und Dreifach-Bombardement, das seine Ultimate in drei kleinere Ladungen aufteilt. Ausserdem gibt es zwei weitere Passivfähigkeiten, welche ihm helfen, sich schneller zu bewegen und Türen sowie das Hartlichtgeflecht zu durchbrechen.

Wattsons verbesserte ultimative Fähigkeit repariert und verstärkt das Hartlichtgeflecht, ihre taktische Fähigkeit verursacht jetzt mehr Schaden und verstärkt ausserdem das Hartlichtgeflecht in der Nähe.

Wraiths ultimative und taktische Fähigkeit erhalten beide eine kürzere Abklingzeit nud neue Upgrades.

Neue Elite-Hemlok in Split 2: Die frische Elite-Hemlok verfügt über Vollautomatik, einen Schalldämpfer und einen Sprengladungswerfer mit neuem Durchbruchs-Modus.

Neun neue Joker kommen im Aftershock-Event hinzu.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.