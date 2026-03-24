Apex Legends: Aftershock-Event vorgestellt

Startet noch in diesem Monat

News Video Exklusiv sebastian.essner

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben den Aftershock-Event für das langlebige "Apex Legends" angekündigt. Er beginnt sogar noch in diesem Monat und einen Trailer dazu hat man jetzt schon parat.

Demnach beginnt der Aftershock-Event in "Apex Legends" am 31. März. Er fügt folgende neue Inhalte hinzu:

Joker ist ein elektromagnetisches Schlachtfeld

  • Der Vortex-Schild kann aktiviert werden, um den eingehenden Beschuss abzufangen und auf die Gegner zurückzuwerfen. Aufgeladen wird der Schild generell durch das Einsammeln von EVO.
  • Der EMP-Schuss betäubt Gegner zunehmend und beschädigt platzierbare Objekte. Die EMP-Batterie lädt sich erneut auf, wenn mit dem Vortex-Schild oder mit neuen Jokern Schaden abgewehrt und zurückgeworfen wird.

Gibraltar, Wattson und Wraith bringen frische Kräfte in die Split 2 Meta

  • Gibraltars ultimative Fähigkeit hat jetzt einen grösseren Radius und eine kürzere Aufladezeit, eine verbesserte taktische Fähigkeit und weitere Upgrades: darunter Thunder Dome, das die Kuppel von Gibraltar elektrifiziert, und Dreifach-Bombardement, das seine Ultimate in drei kleinere Ladungen aufteilt. Ausserdem gibt es zwei weitere Passivfähigkeiten, welche ihm helfen, sich schneller zu bewegen und Türen sowie das Hartlichtgeflecht zu durchbrechen.
  • Wattsons verbesserte ultimative Fähigkeit repariert und verstärkt das Hartlichtgeflecht, ihre taktische Fähigkeit verursacht jetzt mehr Schaden und verstärkt ausserdem das Hartlichtgeflecht in der Nähe.

  • Wraiths ultimative und taktische Fähigkeit erhalten beide eine kürzere Abklingzeit nud neue Upgrades.

  • Neue Elite-Hemlok in Split 2: Die frische Elite-Hemlok verfügt über Vollautomatik, einen Schalldämpfer und einen Sprengladungswerfer mit neuem Durchbruchs-Modus.

  • Neun neue Joker kommen im Aftershock-Event hinzu.

"Apex Legends" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung
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